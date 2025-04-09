«Незаконно, но эффективно»: идею Кадырова о выдворении преступников сравнили с античностью

Призыв главы Чечни Рамзана Кадырова выдворить из республики семьи людей, атаковавших пост ДПС в Ачхой-Мартане, является незаконным, однако эффективным методом с точки зрения «восточной психологии». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Михаил Матвеев, вспомнив об античности.

«Древний принцип остракизма хорошо известен в истории и на самом деле является достаточно эффективным способом борьбы с терроризмом — в том случае, если реализуется принцип коллективной ответственности. Поэтому в отношении самого подхода главы Чечни, наверное, можно спорить с правовой точки зрения, но он, безусловно, хорошо понимает восточную психологию и какие методы будут работать в отношении экстремистов, террористов в республике. С точки зрения существующего права российского, у нас нет принципа коллективной ответственности, то есть каждый отвечает за свои поступки индивидуально, родственники не несут ответственности», — сказал депутат Госдумы.

По словам Матвеева, для борьбы с экстремистами можно рассмотреть возможность изменения законодательства.

«Если мы действительно хотим бороться с экстремизмом, то необходимо подумать в отношении возможности изменения федерального законодательства, по крайней мере по отношению к такой категории лиц как граждане России, которые приобрели российское гражданство из иностранного, то есть мигрантов, и в случае совершения ими преступлений, лишения их гражданства и депортация из страны, причем не только их, но и их ближайших родственников — в любом случае тех, кто приобретал российское гражданство вместе и по основаниям приобретения этого гражданства преступником. Но это, конечно, несколько другая категория лиц, чем коренные жители страны, о которых, как я понимаю, идет в данном случае речь», — добавил он.

Депутат отметил, что при возникновении «обстановки осуждения» в регионе семьи преступников могут сами «уехать от позора», следуя историческому принципу остракизма.

«Возможно, инициативы главы Чечни не соответствуют нормам законодательства, но они, видимо, все-таки эффективны и учитывают реальную ситуацию, которая происходит. Я только не знаю, как на практике это все реализуется, но, наверное, если соответствующая обстановка осуждения будет присутствовать в отношении родственников экстремистов, то они сами уедут, определив себе иное место жительства или иной регион. Исторически, еще раз говорю, это вполне очевидная вещь — когда семьи родственников человека, который совершил серьезный проступок, покидают свое место жительства, от позора уезжая куда-то. Либо можно вспомнить античный принцип остракизма, когда из полиса изгоняли нарушителя обычаев, и он становился изгоем», — подчеркнул он.

Нападение на пост ДПС в Чечне произошло вечером 7 апреля в Ачхой-Мартане. Неизвестный смертельно ранил ножом полицейского, нападавший был убит ответным огнем на месте происшествия. Позже глава Чечни заявил, что акцией руководил гражданин Украины.

После этого он поручил силовикам выдворить из республики и изъять имущество родственников организаторов и исполнителя атаки.

Ранее глава Чечни назначил своего несовершенного сына куратором МВД по республике.