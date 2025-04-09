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Пропавшая собака нашлась в 1600 км от дома

UPI: в США пропала собака и нашлась спустя 2 недели в 1600 км от дома
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В США пропавшая собака нашлась в 1600 км от дома, пишет UPI.

Пес по кличке Хьюи из штата Юта пропал две недели назад, когда находился под присмотром друга семьи. После долгих поисков питомец был найден в соседнем штате в 1600 км от дома. Там его обнаружили сотрудники местного приюта, приняв за бездомное животное.

«Мы были потрясены, увидев, откуда приехал этот пес. Проехать такое расстояние самостоятельно за такой срок кажется невероятным», — признается представитель приюта.

Как именно Хьюи преодолел путь через несколько штатов, остается загадкой. По одной из версий, собака могла случайно попасть в грузовик дальнобойщика. Другая теория предполагает, что ее могли подобрать и затем потерять путешественники.

Хорошая новость в том, что благодаря щедрости местных жителей, собравших около $2000 на транспортные расходы, Хьюи уже на этой неделе отправится домой к любящим хозяевам.

«Мы невероятно благодарны всем, кто помог вернуть нашего любимца. Это настоящее чудо, что он нашелся так далеко от дома и в полном здравии», — прокомментировал владелец собаки.

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