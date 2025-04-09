Тренер СКА Ротенберг ответил на вопрос о приглашении Овечкина в СКА

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что не против в будущем поработать с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Его слова приводит Sport24.

По его словам, говорить о приглашении 39-летнего форварда в СКА пока преждевременно.

«Овечкин в СКА? Это провокационный вопрос, поэтому не буду отвечать. Точно хочу пригласить Овечкина в сборную России», — заявил Ротенберг.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» устроит чествование Александра Овечкина.