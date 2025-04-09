МИД: Украина не запрашивала встречу с Лавровым на форуме в Турции

Захарова: от Украины не поступало запросов о встрече с Лавровым в Турции

От Украины не поступало запросов о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Антальского форума в Турции. Об этом в ходе брифинга заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Обращений с их стороны не поступало», — сказала дипломат.

Накануне Сергей Лавров заявил, что украинский народ предал забвению свою историю и духовно-нравственные ценности. Министр отметил, что Соединенные Штаты и Европа стремились привести к власти на Украине «откровенно русофобский нацистский режим». По мнению дипломата, для реализации этой цели западные государства «насаждали забвение русских корней», а также распространяли идеи, которые повлекли социальную амнезию в украинском обществе.

В конце марта глава МИД РФ подчеркнул, что Крым и Донбасс являются давно закрытыми вопросами с учетом итогов референдума на этих территориях.

Ранее Лавров заявил о «подзуживании» Зеленского Европой.