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МИД: Украина не запрашивала встречу с Лавровым на форуме в Турции

Захарова: от Украины не поступало запросов о встрече с Лавровым в Турции
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

От Украины не поступало запросов о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Антальского форума в Турции. Об этом в ходе брифинга заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Обращений с их стороны не поступало», — сказала дипломат.

Накануне Сергей Лавров заявил, что украинский народ предал забвению свою историю и духовно-нравственные ценности. Министр отметил, что Соединенные Штаты и Европа стремились привести к власти на Украине «откровенно русофобский нацистский режим». По мнению дипломата, для реализации этой цели западные государства «насаждали забвение русских корней», а также распространяли идеи, которые повлекли социальную амнезию в украинском обществе.

В конце марта глава МИД РФ подчеркнул, что Крым и Донбасс являются давно закрытыми вопросами с учетом итогов референдума на этих территориях.

Ранее Лавров заявил о «подзуживании» Зеленского Европой.

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