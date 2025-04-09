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Стало известно, как изменение климата влияет на сезонную аллергию

Laryngoscope: климатические изменения усиливают сезонную аллергию
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Shutterstock

Международная команда ученых выявила растущую связь между изменением климата и увеличением случаев аллергического ринита. Работа опубликована в журнале The Laryngoscope.

Авторы проанализировали 30 исследований, опубликованных с 2000 по 2023 год, в которых рассматривались эпидемиологические данные о распространении аллергического ринита, влияние климатических факторов и наблюдения за тем, как глобальное потепление влияет на сезоны пыления и выраженность симптомов.

В 16 исследованиях были зафиксированы удлинение сезонов цветения и увеличение концентрации пыльцы, что напрямую связывается с изменениями климата. Например, в США к концу XXI века ожидается рост общего объема выбросов пыльцы на 16–40% и увеличение продолжительности сезона пыления в среднем на 19 дней.

Кроме того, четыре исследования отметили рост обращений за медицинской помощью по поводу симптомов сенной лихорадки, особенно среди малообеспеченных групп населения. Два других исследования показали, что сами медики заинтересованы в дополнительном обучении по теме климата и здоровья.

«Врачи находятся на переднем крае и ежедневно видят, как аллергический ринит влияет на здоровье пациентов. Они могут адаптировать практику к новым климатическим реалиям», — отметила ведущий автор работы, студентка-медик третьего курса Джорджтаунского университета Алиша Р. Першад.

Ученые подчеркнули, что изменение климата — это не только экологическая, но и серьезная медицинская проблема, с которой все чаще сталкиваются врачи по всему миру.

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