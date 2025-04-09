В Воронеже участвовавшего в СВО врача попросили снять свою кандидатуру с выборов

В Воронеже врача, который участвовал в специальной военной операции, попросили снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, речь идет о нейрохирурге Дмитрии Коровине, которому после возвращения с СВО главврач больницы предложил выставить свою кандидатуру на выборах в гордуму. Мужчина подал необходимые документы.

Вскоре после подачи документов главврач попросил нейрохирурга отказаться от участия в выборах. Он объяснил это тем, что якобы на место Коровина «нашли более подходящего кандидата».

В городской администрации пообещали разобраться в ситуации.

До этого чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отказали участнику специальной военной операции (СВО) в предоставлении льгот. В прокуратуру поступила жалоба от матери военнослужащего. Специалисты провели проверку и установили, что департамент социальной защиты населения при администрации Шурышкарского района отказался предоставить ветерану боевых действий положенные жилищно-коммунальные выплаты.

Ранее бывший кандидат в губернаторы Красноярского края Глисков попросился на СВО.