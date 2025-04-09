Стало известно о массированном ударе ВС России по двум регионам Украины

ВС России нанесли массированный удар по Харьковской и Днепропетровской областям

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по двум регионам Украины — Харьковской и Днепропетровской областям. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Харькове беспилотные летательные аппараты ударили сразу в нескольких районах города, от Киевского до Салтовки», — говорится в публикации.

По данным «Иди и смотри», взрывы также были слышны в Купянске, Чугуеве и других городах Харьковской области.

7 апреля министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, за прошедшие сутки было зафиксировано шесть атак на объекты российской энергетики.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США отправлен список со всеми объектами энергетической инфраструктуры страны, атакованными ВСУ в период действия моратория. По его словам, Россия ждет от американской стороны ответа на этот счет.

Ранее Захарова объяснила, почему ВСУ продолжают бить по энергообъектам России.