«Покарать каждого»: Кадыров приказал выдворить из Чечни семью напавшего на пост ДПС

Отцов и братьев тех, кто стоит за нападением на пост ДПС в Ачхой-Мартане, следует выдворить с территории Чечни, заявил на совещании с руководителями силовых ведомств и правоохранительных органов глава республики Рамзан Кадыров. Он призвал также изъять их имущество, и, если после этого они не перестанут «работать на Украину», — выслать и других родственников. По словам Кадырова, каждого причастного к нападению на полицейских покарают.

Глава Чечни собрал руководителей силовых ведомств, чтобы обсудить нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане. Нападавшего ликвидировали на месте, но в результате полученных ранений один из правоохранителей погиб.

Рамзан Кадыров сообщил, что силовикам удалось установить личности тех, кто руководил действиями нападавшего. Некоторые из них, уточнил Кадыров, находятся в Турции, а руководит ими гражданин Украины .

«Каждого из них мы призовем к суровому ответу. Это касается не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия. Правоохранителям поставлена четкая задача — покарать каждого виновного по всей строгости закона», — подчеркнул глава республики.

Кадыров добавил, что поручил силовикам выдворить с территории республики членов семей организаторов и исполнителя преступления.

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — заявил Кадыров.

Он поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма в Чечне. Глава республики пообещал действовать решительно на оперативном и стратегическом уровнях. Правоохранители усилили меры контроля, отслеживают деструктивный контент в сети. Образовательные и общественные организации должны активнее включаться в профилактическую работу с молодежью, объяснил Кадыров.

«Но особая ответственность лежит на родителях и ближайших родственниках террористов . Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал, потворствовал или, тем более, поощрял путь насилия», — подчеркнул глава республики.

Он добавил, что власти не позволят ни внешним врагам, ни внутренним провокаторам использовать чеченцев «как орудие против собственного народа».

«Каждый, кто стоит за этим преступлением, ответит. А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы подобное больше не повторилось», — резюмировал Кадыров.

Что случилось в Ачхой-Мартане

О нападении на пост ДПС в Чечне стало известно вечером 7 апреля. Неизвестный с ножом набросился на полицейских на улице Кадырова. Ответным огнем нападавшего ликвидировали на месте ЧП.

Как сообщил Telegram-канал Baza, ранения получили двое правоохранителей. Их доставили в больницу, позже один из них умер.

Журналисты уточнили, что нападавшим оказался 17-летний молодой человек Э. Около девяти вечера он подошел к посту ДПС и ударил ножом в грудь 38-летнего прапорщика Рамзана Д., после чего набросился на его 20-летнего коллегу Расула И.

«Следственными органами следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ)», — сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.