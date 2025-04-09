«Сильно скучал по профессии»: Михаил Ефремов вышел на свободу

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП в 2020 году, отпустили из колонии по УДО. Он провел в заключении в Белгородской области 4,5 года. Артиста решили вывезти в Москву тайно. По словам адвоката Ефремова, вскоре его клиент планирует вернуться к актерской деятельности, но сначала поправит здоровье в столичных клиниках. Как на освобождение актера отреагировали близкие актера, правозащитники и врачи — в материале «Газеты.Ru».

9 апреля актер Михаил Ефремов освободился из Белгородской колонии по УДО. По словам его адвоката Юрия Падалко, артиста решили вывезти в Москву тайно, чтобы избежать толпы журналистов. Юрист отметил, что вскоре Ефремов планирует вернуться к актерской деятельности.

«Он сильно скучал по профессии», — заявил адвокат.

Он добавил, что в колонии Ефремов бросил пить и курить.

Решение об освобождении актера принял Алексеевский районный суд на заседании 24 марта. Сам Ефремов участвовал в нем по видеосвязи. На заседании он пообещал навсегда бросить пить и больше никогда не садиться за руль автомобиля.

Также артист пожаловался на проблемы со здоровьем — у него диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, которую, по словам медиков, нужно лечить в срочном порядке. По предположениям некоторых врачей, этот недуг грозит актеру инвалидностью.

Тем не менее суд напомнил актеру о его серьезных нарушениях правил поведения в колонии. К примеру, у Ефремова обнаружили смартфон, с которого он более 20 раз звонил на волю жене и дочери. В итоге Ефремова отправили на пять дней в штрафной изолятор.

close Актер Михаил Ефремов Евгений Биятов/РИА Новости

Помимо этого, заключенный нарушал требования к форме одежды и уходил с рабочего места в колонии, чтобы попить чай.

Тем не менее суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет. Обжаловать решение можно было в течение 15 суток, однако сторона обвинения в лице прокуратуры и колония не возражали по поводу освобождения артиста. А в прошлом году стало известно, что сын и жена погибшего в ДТП Сергея Захарова также не были против УДО актера.

Чем Ефремов займется на свободе

Адвокат Юрий Падалко, который представляет интересы Ефремова, в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что после освобождения актер собирается заняться своим здоровьем, а продолжение карьеры в театре и кино стоит под вопросом.

«Пока он будет заниматься здоровьем — это первостепенно. Сейчас он чувствует себя, как и раньше, ему необходимо лечение. Врачи поддерживают его состояние, но ему нужно лечение в московских клиниках, которые занимаются пульмонологией. Смогут ли вылечить — это будет понятно только после обследования. Возвращение к работе также зависит от результатов», — отметил юрист.

Помимо проблем с легкими, у Михаила Ефремова отсутствует почти половина зубов — и установка имплантов обойдется в круглую сумму — до 3–4 млн рублей, сообщал сайт kp.ru.

Близкие Ефремова также подтвердили, что артист намерен полностью обследоваться после выхода из тюрьмы. Но перед этим, рассказали знакомые актера, он хочет пойти в храм на службу.

Падалко добавил, что раз в месяц артисту придется отмечаться во ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) по месту жительства и «больше ничего».

При этом продюсер Евгений Морозов заявил порталу kp.ru, что после возвращения из колонии Ефремов должен стать самым кассовым российским актером — под него специально расчищают место в новых сериалах. Первый съемочный день Михаила якобы уже назначен на май, а за один съемочный день ему заплатят 2,5 млн рублей — что больше, чем Дмитрию Нагиеву и Сергею Бурунову. Однако адвокат актера в беседе с Mash заявил, что «все, что писали про роль, фильм и гонорар в СМИ, — фейк» .

Лечение в Москве или съемки за 2,5 млн: чем займется Ефремов после освобождения Михаил Ефремов после выхода из колонии отправится в Москву — на медицинское обследование... 04 апреля 09:14

Также Telegram-канал SHOT писал, приводя в качестве доказательства запись разговора, что актер пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области после освобождения. Эта информация просочилась в СМИ, после чего в колонии началась проверка. В ходе нее у актера и нашли смартфон. Однако адвокат актера Юрий Падалко настаивает на том, что это фейк.

Как отреагировали близкие

Актер Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова, после новости об одобрении УДО его отца Михаила вышел на связь в соцсетях.

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове», — заявил сын артиста.

Ефремов-младший выразил глубокие соболезнования родным и близким курьера Сергея Захарова, которого не стало в результате ДТП с участием Михаила.

Актер Гоша Куценко признался сайту aif.ru, что расплакался, узнав о досрочном освобождении Ефремова.

«Мы его ждем, я думаю, он сейчас будет принят нами, друзьями, семьей до слез. Первая реакция — слезы, слезы, слезы. Я думаю, он искупил вину в своей душе и уже не раз», — сказал Куценко.

Многие друзья-актеры Ефремова также выразили желание снова с ним поработать. Например, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова заявила в разговоре с News.ru, что согласна сыграть с актером Михаилом Ефремовым в одном спектакле.

«Конечно, буду [играть]! Он такой замечательный актер», — заявила Проклова.

Плохой пример

Тем временем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически отнеслись к решению освободить актера по УДО.

«Я думаю, что Ефремова не стоило отпускать из колонии, потому что его дело было показательным. Оно продемонстрировало, что даже люди, пользующиеся привилегиями, могут быть привлечены к ответственности. По собственному заявлению Ефремова, проблемы с алкоголем у него были давно. Судя по всему, актер нарушал ПДД также довольно долго», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Правозащитник добавил, что «корень пьянства за рулем» в России заключается не в злонамеренности людей, а в убеждении, что им удастся избежать наказания. Кроме того, по словам правозащитника, Ефремов может попытаться найти лазейку в законодательстве, чтобы получить водительские права раньше положенного срока, несмотря на свое обещание больше никогда не садиться за руль.

Если же актер захочет вернуться к вождению, не нарушив закон, то ему придется подтвердить, что он не страдает алкоголизмом, рассказал «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Он должен будет пройти медкомиссию, получить справку о том, что у него нет алкоголизма и других болезней. И после этого он получит водительские права», — сообщил эксперт.

По его словам, для получения водительского удостоверения Михаилу Ефремову придется заново проходить медицинскую комиссию. При этом актер не сможет получить права, если медики диагностируют заболевание в виде наркомании или алкоголизма.

Ужесточить наказание

Наказание для пьяных водителей, которые спровоцировали ДТП, нужно ужесточить, считают специалисты.

«Конечно, необходимо уголовное наказание — лишение свободы. В данном случае УДО не должно рассматриваться. Случай с Ефремовым максимально показательный — он лишил семью кормильца, а в колонии раздобыл себе смартфон. Так еще были разговоры, как он с друзьями будет куролесить в Белгородской области. Но суд и прокурор не обратили на это внимание. Я считаю, что зря», — заявил Шапарин.

Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков также заявил, что наказание для пьяных виновников аварий должно быть «предельно жестким».

«Я выступаю за то, чтобы у пьяных водителей конфисковывали автомобиль, даже если нарушитель не является владельцем. Если автомобилист в пьяном виде убивает других людей, то ему не должны давать право на УДО. Также у нас должен быть введен институт пожизненного лишения водительских прав», — заявил эксперт.

По мнению Кадакова, ужесточение законодательства — единственный вариант избежать продолжения подобных трагедий.

Тюрьма не лечит

Психиатр-нарколог Василий Шуров в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что тюрьма не может вылечить человека от зависимости. По его словам, существует вероятность, что Ефремов «на радостях уйдет в запой» уже вскоре после освобождения.

«Это было бы очень глупое поведение, потому что сейчас он под микроскопом. С другой стороны, за неделю до суда он обещал устроить грандиозную движуху. В тюрьме со своей зависимостью Ефремов не работал. Актер просто был в условиях, исключающих употребление алкоголя — и то не факт», — заявил врач.

Он напомнил, что Ефремов начал пить спиртное с 14 лет и не прекращал это делать до 60 лет. Кроме того, экспертиза после ДТП показала, что актер употребял запрещенные вещества.

Шуров считает, что возвращение артиста в театр также может спровоцировать потребление алкоголя, поскольку «в актерской среде постоянно отмечаются праздники и распивается спиртное». По мнению врача, в ситуации с Ефремовым речь идет о тяжелой степени алкоголизма, которая повреждает мозг.

«Мы знаем, что из себя наша богема представляет. Поэтому шансов, что Ефремов не будет пить в таком случае — ноль. Если он совсем идиот, то начнет употреблять уже на следующий день после выхода. Если он понимает степень ответственности, то какое-то время продержится. У Ефремова хороший адвокат, он объяснил ему, что нужно говорить на публику», — заявил Шуров.

По мнению нарколога, Ефремову следовало бы лечь на год в реабилитационный центр, чтобы восстанавливать свои навыки трезвости и научиться видеть самообман, который присутствует у зависимых.

«Одного желания и одних последствий крайне мало. И тюрьмы тоже мало. Тюрьма никого не лечит. Многие после нее озлобляются, выходят хуже, чем до того, как они туда попали. Тюрьма дает отсрочку нормальным гражданам от преступников», — сказал Шуров.