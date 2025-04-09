«Моментально переобулись»: Россия обвинила Европу в попытках сорвать переговоры по Украине

Некоторые западные дипломаты в ООН «переобулись» и пытаются сорвать российско-американские переговоры по Украине, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Он объяснил, что представители ряда стран обвиняют Россию в якобы нарушении предложенного президентом США перемирия и предлагают согласиться на бессрочное прекращение огня. Какую позицию Европа заняла по украинскому конфликту — читайте в материале «Газеты.Ru».

Западные дипломаты избрали новую тактику относительно конфликта на Украине, заявил Полянский. По его словам, теперь они всячески пытаются показать США, что Россия якобы не желает мира и не исполняет взятые на себя обязанности в рамках договоренностей о частичном прекращении огня.

«В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально «переобулись» англичане и еэсовцы. Если прежние мантры сводились к призывам к нам прекратить «неспровоцированную агрессию» и «оккупацию» и вывести войска из Украины, то теперь продвигаемый ими нарратив изменился.

Нас теперь обвиняют в нарушении предлагаемого [президентом США Дональдом] Трампом перемирия и призывают пойти на бессрочное прекращение огня», — объяснил Дмитрий Полянский.

Он добавил — теперь на Западе продвигают идею о том, что «мяч на стороне России», Украина якобы соблюдает все договоренности и готова к миру, в то время как РФ «хочет воевать». Все сопровождается бесконечными апелляциями к президенту США Дональду Трампу: «посмотрите, мол, как Россия не хочет мира, надо на нее надавить!»

«Вот так англо-еэсовская «партия войны» пытается сорвать российско-американские мирные переговоры! » — резюмировал первый заместитель постпреда России при ООН.

Россия готова к решению конфликта

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 8 апреля также заявил, что союзники Украины подают информацию о поражении военных объектов в украинских городах как свидетельство того, что Россия якобы не готова к миру и торпедирует мирные инициативы администрации президента Трампа. Он назвал целью подобных заходов срыв российско-американских переговоров.

«Хочу вас разочаровать — ваш расчет слишком очевиден, и ваши утверждения слишком далеки от истины, чтобы им можно было поверить. Вы сами себя выдаете, когда начинаете рассуждать о том, что возможное перемирие следует использовать для накачивания Украины оружием и подтягивания на фронт резервов, показывая тем самым, что ваш интерес состоит не в остановке военных действий, а в том, чтобы Украина могла «зализать раны» и с новыми силами возобновить войну до последнего украинца за ваши геополитические интересы», — обратился к западным дипломатам Небензя.

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Он добавил, что Россия и США пытаются найти устойчивое и долгосрочное решение украинского конфликта. Для этого, уточнил постпред, нужно устранить его первопричины, которые включают в себя и накачку Украины западным оружием.

«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима», — подчеркнул Василий Небензя.

По его словам, демилитаризация была одной из целей спецоперации и ее реализуют: военным или переговорным путем, но таким образом, чтобы «от Украины больше не исходила угроза России» .

Как Европа «окрысилась» на Россию

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Европа «в очередной раз окрысилась» на Россию. При этом он подчеркнул, что все мировые трагедии происходили после агрессии со стороны европейцев.

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«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война», — сказал министр.

Он напомнил, что после окончания Второй мировой войны Европа ослабла, и лидерами так называемого свободного мира стали США — и наступил их черед провоцировать большинство конфликтов на планете.