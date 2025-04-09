Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поделился деталями подготовки вторжения украинской армии в Курскую область. Его слова приводит агентство «УНИАН» в Telegram-канале.

Он заявил, что о наступлении на российский регион знали только четыре человека. Сырский не уточнил, о ком именно идет речь.

Перед самим вторжением в Курскую область главком объездил все подразделения и каждому рассказал о целях операции и почему выбрано именно это место для атаки. Он отметил, что некоторые командиры спрашивали у него, законно ли это.

8 апреля Минобороны России сообщило об освобождении села Гуево в Курской области, которое находится на границе с Украиной. По данным ведомства, военные Вооруженных сил РФ подняли в населенном пункте российский триколор.

На данный момент российским войскам осталось освободить два населенных пункта в регионе. Речь идет о селе Горналь и хуторе Олешня. Сейчас там идут ожесточенные бои, в ходе которых ВС РФ пытаются выдавить с территорий противника.

Ранее Залужный выступил с откровенным признанием о начале конфликта на Украине.