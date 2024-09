Награждение победительниц конкурса «Культура 2.0: женское предпринимательство» в рамках второго дня Евразийского женского форума

19 сентября в Екатерининском зале Таврического дворца состоялась торжественная церемония награждения женщин-предпринимателей, ставших победительницами конкурса «Культура 2.0: женское предпринимательство», приуроченного к дням проведения четвертого Евразийского женского форума. Конкурс был организован при поддержке Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» и объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ»).

В число конкурсантов вошли более 360 женщин-предпринимателей из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Важным условием участия в конкурсе было продвижение культурного кода страны посредством выпускаемой продукции. Таким образом, по результатам изучения всех поданных заявок было принято решение о награждении 10 победителей: Уренцовой Светланы Николаевны (Уфа, проект Nakolka.pro), Аганаевой Нуржамал Ниязалиевны (Бишкек, Кыргызстан, проект Aiz Exclusive Cillection), Майкифер Ксении Евгеньевны (Симферополь, проект Kefirmaykifer), Алиевой Камолы Адхамовны (Ташкент, Узбекистан, проект Look At Me), Петровой Ирины Павловны (Москва, проект Pas De Chale), Кийко Юлии Сергеевны (Тверь, проект Mama Virit), Смирновой Оксаны Викторовны (Казань, Республика Татарстан, проект 7Корсетов), Лобовой Юлии Валерьевны (Кемерово, проект Ohoome), Токтыбаевой Бахыткуль (Тараз, Казахстан, проект Dana-Del) и Сипаровой Светланы Геннадьевны (Минск, Беларусь, проект Mark Formelle).

«Для нас чрезвычайно важно поддерживать инициативы женщин-предпринимателей, направленные на развитие и поддержание национального кода. Выражаем надежду, что конкурс этого года станет для наших участников дополнительным стимулом к развитию своего бизнеса» — отметила заместитель директора по спецпроектам Wildberries Екатерина Шумова.

От объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») победительницы получили возможность продемонстрировать на форуме свое производство, 100 тысяч рублей на продвижение товаров на Wildberries, а также индивидуальное сопровождение в Центре развития предпринимателей PRO Wildberries. В свою очередь, Комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России» выделил для победительниц конкурса специальную награду — возможность пройти обучение по бесплатной программе бизнес-акселератора и право участия в онлайн-марафоне «Голос женского бизнеса».