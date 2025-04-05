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При урагане в Абакане пострадали четыре человека

Глава Хакасии Коновалов: четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана
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МЧС по Республике Хакасия

В результате урагана в Абакане пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

«В Абакане на текущий час из-за порывов ветра зарегистрировано четверо пострадавших», — написал он.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на правительство региона уточнил, что среди пострадавших — девушка, которую придавило деревом — она в реанимации, еще одного жителя республики порезало профлистом, который снес ветер.

На данный момент в Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ветра и ухудшения пожарной обстановки. Из-за сильного ветра в республике разгорелось 43 пожара.

Telegram-канал «Подслушано в Абакане» сообщал, что в Абакане сильный шторм срывает крыши и рекламные баннеры, а также опрокидывает автобусные остановки.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

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