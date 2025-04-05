Российские водители сняли последствия возвращения зимы

Российские водители сняли на видео возвращение зимы на дороги

В Амурской области водители сняли на видео последствия возвращения зимы на дороги. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

«Зима решила вернуться в Амурскую область. Водителей с трассы Шимановск – Циолковский засыпает огромными хлопьями. Выглядит красиво, но опасно», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что снег практически полностью засыпал дороги, а из-за снегопада видимость значительно ухудшилась.

До этого сообщалось, что в Москве 5 и 6 апреля ожидается снег и гололедица.

«По прогнозам синоптиков, 5 и 6 апреля в Москве местами ожидается снег. Температура в субботу и воскресенье может опуститься ниже 0°С. Возможно образование гололедицы», — передавал Дептранс.

В столичном ведомстве призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее стало известно, что ждет российских водителей с апреля.