Зеленский потребовал провести расследование утечки содержания проекта сделки по недрам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил службе внутренней безопасности страны провести расследование утечки последнего проекта соглашения с США по украинским ресурсам, в том числе с использованием «детектора лжи». Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

По их словам, тесты на детекторе лжи проводились среди сотрудников ряда министерств. При этом чиновники отказались предоставить более подробную информацию или уточнить, сколько человек было допрошено.

27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским недрам, предложенный США, подразумевает участие американской стороны в управлении всеми полезными ископаемыми республики, включая нефть и газ. При этом в документе ни слова не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США — это уже оказанная с 2022 года помощь республике, уточнил парламентарий.

Ранее сообщалось, что соглашение США и Украины по ресурсам предполагает добычу ископаемых в Крыму.