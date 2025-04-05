Депутат Госдумы выступил против солонок и сахарниц

Даванков предложил запретить размещение солонок и сахарниц на столах в общепите

Роспотребнадзор попросили запретить размещать солонки и сахарницы на столах в местах общественного питания. Письмо с соответствующей просьбой направил в ведомство вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает РИА Новости.

В России распространены ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием, отметил депутат.

По его словам, каждый третий россиянин пересаливает еду, а в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе, что формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов.

В своем письме он просит главу Роспотребнадзора Анну Попову рассмотреть целесообразность реализации инициативы и в случае поддержки поручить профильным управлениям ведомства совместно с министерством здравоохранения ввести новые правила для заведений, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах.

Даванков считает, что солонки и сахарницы следует предоставлять только по запросу посетителя.

Он также утверждает, что международный опыт показывает, что принятие подобных мер не ограничивает свободу потребителя, а способствует формированию осознанного отношения к питанию.

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