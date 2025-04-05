«Битцевский маньяк» готов признаться еще в 11 убийствах

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», заявил о готовности дать показания еще об 11 нераскрытых убийствах. Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Мужчина решил сознаться в содеянном спустя 17 лет в колонии для пожизненно осужденных.

В ведомстве отметили, что новые данные о причастности маньяка к нераскрытым преступлениям получили во время совместных мероприятий сотрудников ФСИН России и МВД.

Пичушкину предъявили обвинение по 52 эпизодам — 49 убийств и 3 покушения. Сам маньяк утверждает, что на его счету 63 жертвы. Он до сих пор пишет жалобы с требованием расследовать так и не инкриминируемые ему преступления.

Выйти на след Пичушкина не могли годами. Помогли удача и проездной билет, и в 2007 году его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особо строгого режима. Подробнее о биографии «Битцевского маньяка» и его поимке — в материале «Газеты.Ru».

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