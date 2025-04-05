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В Бородино временно отключили электричество из-за шторма

Власти Бородино временно отключили электроэнергию из-за сильного ветра
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Подслушано во Владимире/VK

Администрация города Бородино в Красноярском крае уведомила жителей о временном отключении электричества. Об этом говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Электроэнергия будет включена, когда ветер стихнет до 20 м/с», — говорится в сообщении.

Власти призвали горожан отнестись к ситуации с пониманием и быть осторожными, а также оставаться дома.

До этого в ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали, что сотрудники полиции региона подняты по тревоге для обеспечения безопасности граждан в связи со сложной погодной ситуацией.

Позже стало известно, что мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Железнодорожном районе Красноярска из-за сильного ветра. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал «Россети Сибирь» написал, что штормовой ветер привел к перебоям в работе сетей и массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. На территориях введен особый режим работы.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

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