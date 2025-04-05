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Раскрыты причины пожаров в Красноярском крае

ТАСС: пал прошлогодней травы и ветер привели к пожарам в Красноярском крае
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пал прошлогодней травы и ураганный ветер вызвали пожары в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.

«Пожарная обстановка складывается сложная на юге Красноярского края, а также в Рыбинском, Шушенском, Минусинском районах. Причина возгорания — пал травы и сильные порывы ураганного ветра», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возгорания были зафиксированы в поселках Ирша и Рыбном в Рыбинском районе, в деревне Каптырево в Шушенском районе, в районе села Знаменка в Мичуринском районе.

До этого ведомство сообщало, что спасатели тушат более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае.

В МЧС рассказали, что в Минусинске пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил три жилых и три нежилых дома. Пожар в населенном пункте локализован на 1500 квадратных метрах. Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву, подчеркнули в МЧС.

Ранее мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Красноярске.

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