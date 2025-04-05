Силы ПВО за ночь уничтожили 49 беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1137-й

⚡️ В Горловке (ДНР) при обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в квартиру одного из домов. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. О пострадавших информации нет.
❗Над Донецком и Макеевкой (ДНР) за ночь системы противовоздушной обороны сбили 28 украинских беспилотников, сообщили в УФСБ по ДНР. О последствиях не уточняется.
Многие украинцы, легально находящиеся в США по гуманитарной программе, на этой неделе получили от американских властей сообщения о том, что их статус аннулирован и им в предписано в семидневный срок покинуть территорию страны. Сегодня в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что электронные письма были отправлены ошибочно.
В начале марта агентство Reuters сообщало, что администрация Дональда Трампа намерена лишить статуса беженца около 240 тысяч граждан Украины, находящихся на американской территории. Власти США опровергали эту информацию.
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 «Южной» группировки российских войск на Северском направлении. Видео предоставлено Минобороны РФ.
❗ За сутки российские военные эвакуировали из Гуева Курской области шестерых мирных жителей, включая несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Во время ночной атаки беспилотников на Белгородскую область были повреждены линии электропередачи в Новооскольском округе, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Энергетики планируют завершить ремонтные работы до 15 часов сегодняшнего дня.
За время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли 15 полноценных механизированных бригад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север». Общие потери ВСУ в регионе, по оценкам собеседника агентства, превышают 72 тысяч человек.
В Курской области продолжаются упорные бои на окраинах хутора Олешня, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Штурмовые группы ВС РФ выдавливают противника из населенного пункта. ВСУ активно используют бронетехнику, которая уничтожается ударами дронов и артиллерии.
В Часовом Яре российские Вооруженные силы уничтожили сеть укреплений ВСУ и около 30 военнослужащих, сообщили ТАСС в силовых структурах. Удары наносились реактивными системами залпового огня «Солнцепек».
В Саранске (Мордовия) беспилотники ВСУ атаковали завод по производству оптоволокна «Оптиволоконные системы», сообщил губернатор Артем Здунов. По его словам, пострадавших нет. По информации Telegram-канала Baza, после атаки в районе предприятия начался пожар.
За ночь над российскими регионами сбили 49 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Воронежской области дежурные силы ПВО уничтожили 16 дронов, над Белгородской областью — 14 дронов, по шесть — над Курской и Самарской областями, три над Мордовией и по одному над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.