Силы ПВО за ночь уничтожили 49 беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1137-й

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Многие украинцы, легально находящиеся в США по гуманитарной программе, на этой неделе получили от американских властей сообщения о том, что их статус аннулирован и им в предписано в семидневный срок покинуть территорию страны. Сегодня в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что электронные письма были отправлены ошибочно.

В начале марта агентство Reuters сообщало, что администрация Дональда Трампа намерена лишить статуса беженца около 240 тысяч граждан Украины, находящихся на американской территории. Власти США опровергали эту информацию.