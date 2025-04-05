Заподозрили в мошенничестве. В Москве арестовали владельца крупного производителя масла

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Дмитрия Фосмана, гендиректора масложировой группы «Благо», по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, однако суд отправил Фосмана в СИЗО. Компания, основанная его семьей, заявила, что продолжает работу в штатном режиме.

Гендиректор масложировой компании «Благо» Дмитрий Фосман арестован на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Решение вынес Тверской суд Москвы.

Суд отказал защите в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, Фосман был отправлен в СИЗО. Бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В пресс-службе компании заявили, что после ареста Дмитрия Фосмана производство и реализация продукции продолжаются в штатном режиме, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются.

​Группа компаний «Благо», основанная в 1993 году Аркадием Фосманом, является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России. Среди ее брендов «Благо», «Дары Кубани» и Almador. В 2023 году выручка компании составила 53,3 млрд рублей, а чистая прибыль 427,4 млн рублей. Продукция экспортируется в 25 стран. В управлении ГК находится семь заводов с годовым объемом производства 430 тыс. тонн продукции. ​

В октябре 2024 года Аркадий Фосман скончался в возрасте 55 лет. Через несколько дней ушел из жизни его отец, Валерий Фосман. Кроме того, в середине января коммерческий директор группы компаний «Благо» Александр Хайдин покончил с собой в гараже собственного дома.

Последние месяцы предприятие находилось под управлением Дмитрия Фосмана, который работает в ГК «Благо» уже 20 лет.

Дело «Русагро»

При этом Дмитрий Фосман не первый топ-менеджер компании из агропромышленной отрасли, арестованный за последнее время. В конце марта также на два месяца суд отправил в СИЗО основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

Мошкович и бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов обвиняются по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) в процессе приобретения холдинга «Солнечные продукты», сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело было возбуждено по заявлению кипрской компании-учредителя холдинга «Солнечные продукты».

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По версии следствия, Мошкович и Басов убедили основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать им 85% доли компании под предлогом инвестиций, восстановления платежеспособности и продолжения совместного производства масложировой продукции. Однако обещанные инвестиции не были осуществлены, что привело к ущербу для холдинга более чем на 30 млрд рублей, отмечает издание.​

Адвокат Максима Басова, Руслан Кожура, сообщил РБК, что размер ущерба в предъявленном обвинении не является очевидным.

Защита рассматривает данное уголовное дело как исключительно коммерческий спор и считает предъявленные обвинения незаконными. Кожура отметил, что этот спор не затрагивает интересы государства. Сам Вадим Мошкович свою вину не признал.