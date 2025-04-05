Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Блондинка из АВВА. Агнете Фельтског – 75

Солистка ABBA Агнета Фельтског отмечает 75-летие

Участница легендарной группы ABBA Агнета Фельтског родилась 5 апреля 1950 года в шведском городе Йёнчёпинг. Уже в шесть лет девочка написала свою первую песню «Två små troll» (Два маленьких тролля), а позже стала петь в местном церковном хоре. В 15 лет Фельтског бросила школу, чтобы полностью посвятить себя музыке.

В 1972 году шведка объединилась с Бенни Андерссоном, Анни-Фрид Лингстад и Бьорном Ульвеусом: вместе они создали квартет ABBA. Агнета была самой молодой участницей коллектива и единственной, родившейся в 50-х годах. Фанаты любили ее больше всех.

Через год после создания группы у Фельтског и Ульвеуса родилась дочь — пара состояла в отношениях с 1969-го, а в 1971-м заключила брак.

В 1974-м ABBA заняла первое место на конкурсе «Евровидение» с песней «Waterloo», а после отправилась в первый мировой тур.

«Я бы сказала себе юной, что победа на «Евровидении» с песней «Waterloo» в 1974 году будет самым фантастическим событием, но это также принесет проблемы. Моей дочери был всего год, мы были на пике, все хотели нас. Было очень непросто оставлять ее одну», — делилась звезда в поздних интервью.

В 1977-м у артистов родился сын, а на следующий год супруги развелись: Фельтског покинула семейный дом прямо в рождественскую ночь. Вскоре перестала существовать и группа ABBA.

Только в мае 2022 года участники коллектива впервые снова собрались вместе на премьере голографического шоу ABBA Voyage.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Третий будет? Какие лазейки есть у Трампа, чтобы снова стать президентом
Журналист Бом: Трамп не сможет переизбраться из-за 12-й поправки к конституции
Силы ПВО за ночь уничтожили 49 беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1137-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1137-й день
Заподозрили в мошенничестве. В Москве арестовали владельца крупного производителя масла
Гендиректора компании «Благо» Фосман арестован на два месяца
В пригороде Токио столкнулись два туристических автобуса
В США признали, что Зеленский не подходит для переговоров по Украине
Тренер «Вашингтона» сравнил величие Овечкина и Гретцки
Школьников могут начать переводить в спецучреждения за травлю
Новости и материалы
В Тюменской области опубликовали обновленный прогноз по паводку в этом году
В Европе объяснили, почему пока не надо говорить о миротворцах на Украине
Овечкин поблагодарил Россию
Володин запустил опрос для россиян об источниках информации
Стало известно о работе аэропорта Красноярска на фоне шторма
Эксперт оценил потери экспортеров в США от пошлин
В силовых структурах России рассказали об ожесточенных боях в Курской области
Российские силы уничтожили сеть укреплений ВСУ у Часова Яра
Гретцки поздравил Овечкина в раздевалке «Вашингтона»
Очевидцы рассказали о последствиях шторма в Хакасии
В Петербурге младенец проломил голову, упав с кровати
Зеленского назвали клоуном
Пожарные ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае
Овечкин сделал круг почета после рекордной шайбы
Директор ФБР следил за Овечкиным во время его рекордной шайбы
«Битцевский маньяк» готов признаться еще в 11 убийствах
Россиянам рассказали, за какой забор на даче можно получить штраф
Африканская страна отказалась участвовать в праздновании Дня Победы в Москве
Все новости
Российские дипломаты в Таиланде подтвердили смерть Паши Техника
Зеленский пытался заинтересовать Трампа ресурсами Украины еще до выборов в США
Россиянам назвали главные условия высокой пенсии
Шаг до вершины: Овечкин повторил рекорд Гретцки и принес «Вашингтону» победу
Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил снайперский рекорд Гретцки
Трамп начал переговоры о смягчении пошлин с представителями трех стран
Опиум, «фантомы» и армада вертолетов: как СССР случайно вторгся в Иран
Чем закончилось неизвестное вторжение советского десанта в Иран в 1982 году
Умер Паша Техник
Куйвашев стал фигурантом коррупционного дела. С экс-губернатором проводятся следственные действия
«Ъ»: со свердловским экс-губернатором Куйвашевым проводят следственные действия
На заморской территории Франции объявлена эпидемия чикунгуньи. Заболели более 20 тыс. человек
Франция ввела чрезвычайный план на острове Реюньон из-за лихорадки чикунгуньи
5 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
5 апреля: какой сегодня праздник, памятные даты, церковные и народные праздники, приметы
«Все это мракобесие»: авторами учебника по семьеведению стали продавцы эзотерических курсов
Сенатор Клишас назвал мракобесами авторов учебника по семьеведению
Умер Паша Техник
Отравленный на вечеринке рэпер Паша Техник скончался в больнице Таиланда
Армения приняла закон о начале вступления в ЕС. Ее туда не приглашали
Президент Армении подписал закон о вступлении страны в Евросоюз
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами