Блондинка из АВВА. Агнете Фельтског – 75

Участница легендарной группы ABBA Агнета Фельтског родилась 5 апреля 1950 года в шведском городе Йёнчёпинг. Уже в шесть лет девочка написала свою первую песню «Två små troll» (Два маленьких тролля), а позже стала петь в местном церковном хоре. В 15 лет Фельтског бросила школу, чтобы полностью посвятить себя музыке.

В 1972 году шведка объединилась с Бенни Андерссоном, Анни-Фрид Лингстад и Бьорном Ульвеусом: вместе они создали квартет ABBA. Агнета была самой молодой участницей коллектива и единственной, родившейся в 50-х годах. Фанаты любили ее больше всех.

Через год после создания группы у Фельтског и Ульвеуса родилась дочь — пара состояла в отношениях с 1969-го, а в 1971-м заключила брак.

В 1974-м ABBA заняла первое место на конкурсе «Евровидение» с песней «Waterloo», а после отправилась в первый мировой тур.

«Я бы сказала себе юной, что победа на «Евровидении» с песней «Waterloo» в 1974 году будет самым фантастическим событием, но это также принесет проблемы. Моей дочери был всего год, мы были на пике, все хотели нас. Было очень непросто оставлять ее одну», — делилась звезда в поздних интервью.

В 1977-м у артистов родился сын, а на следующий год супруги развелись: Фельтског покинула семейный дом прямо в рождественскую ночь. Вскоре перестала существовать и группа ABBA.

Только в мае 2022 года участники коллектива впервые снова собрались вместе на премьере голографического шоу ABBA Voyage.