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Менеджер Техника рассказал, где пройдет прощание с рэпером

Тело Паши Техника доставят из Таиланда в Москву, где его похоронят

Тело рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) доставят из Таиланда в Москву, где пройдет прощание с артистом. Об этом сообщил его менеджер Марк Яровный в своем Telegram-канале.

Тело Ивлева забрали из тайской больницы около 10:00 по местному времени (6:00 мск).

«За день до вылета в Тай он мне кое-что сказал, это оказалось пророчеством. Несколько часов назад он был жив, и последнее, что Паша услышал, — это строчки одного из последних его куплетов. Он был рок-н-ролльщиком. Это огромная потеря в культуре для людей в целом», — написал он.

Яровный рассказал, что лично займется вопросом транспортировки Ивлева. Пока неизвестно, захотят ли близкие артиста, чтобы прощание было публичным, информация об этом и о месте погребения артиста будет дана позднее.

4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее бывшая жена Техника высказалась о его смерти.

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