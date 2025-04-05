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Россиянин поджег грузовик с людьми внутри из-за обиды

В Забайкальском крае мужчина поджег грузовик с людьми внутри после конфликта
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Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Забайкальском крае мужчина поджег грузовик, в котором на тот момент находились два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

«18 октября 2024 года на перегоне Пеньковая — Артеушка Забайкальской железной дороги обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из-за произошедшего конфликта поджег емкость с бензином и бросил ее в пассажирский отсек автомобиля, где находились двое мужчин», — говорится в публикации.

В результате пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Отмечается, что рубцы в области их лиц «признаны неизгладимыми». Автомобиль также сгорел, владельцу причинен ущерб на 7 млн рублей. Виновник на данный момент находится в следственном изоляторе.

До этого в Кабардино-Балкарии ЗИЛ-газовоз вспыхнул после столкновения с «Газелью», на трассе образовалась стена огня.

«После аварии между Старым Череком и Аргуданом начался мощнейший пожар. К счастью, обошлось без пострадавших», — передает Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, что мощный столб пламени распространился на половине проезжей части, от обочины до разделительного тросового ограждения.

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