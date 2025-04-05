Полет пенсионерки из автобуса в Новосибирске попал на видео

В Новосибирске женщина выпала из автобуса на ходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

«Инцидент произошел вчера в пять часов вечера на остановке «25 лет Октября». По словам очевидцев, во время пересадки пассажиров автобус начал движение с открытыми дверями. В этот момент женщина, потеряв равновесие, выпала на проезжую часть», — говорится в публикации.

В результате полученных травм женщина не выжила. Обстоятельства происшествия выясняются.

22 марта сообщалось, что на Пхукете автобус с 35 российскими туристами попал в ДТП. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот.

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