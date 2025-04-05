Пожар в красноярской деревне локализовали

Пожар в деревне Калиновка Красноярского края локализовали на площади в 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожарные тушили три жилых дома и три надворные постройки. По данным ведомства, угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают 25 сотрудников и семь единиц техники.

До этого ведомство сообщало, что спасатели тушат более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае. В МЧС рассказали, что в Минусинске пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил три жилых и три нежилых дома. Пожар в населенном пункте локализован на 1500 квадратных метрах. Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву, подчеркнули в МЧС.

Ночью 5 апреля в поселке Ранцево Тверской области произошел масштабный пожар, который охватил 10 строений, включая три жилых дома. Причиной возгорания назвали работы с бензорезом, проведенные с нарушением правил пожарной безопасности.

Ранее в Кузбассе загорелся пятиэтажный дом.