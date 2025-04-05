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В Красноярском крае засняли, как бушует ураганный ветер

Последствия обрушившегося на Красноярский край ураганного ветра попали на видео

Ураганный ветер, обрушившийся на Красноярский край, стал причиной разрушения крыш жилых домов. Об одном из таких случаев стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале «ЧП Красноярск».

На видео запечатлен момент, когда сильный порыв ветра срывает крышу с многоэтажного дома, расположенного на улице Северо-Енисейская. На заднем плане можно увидеть густой дым и языки пламени, охватившие растительность.

Кроме того, в социальных сетях появились ролики, на которых запечатлены упавшая остановка общественного транспорта и рухнувшие на дорогу металлические конструкции.

Утром 5 апреля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю опубликовала в Telegram-канале предупреждение об ухудшении погоды в регионе. В тексте подчеркивалось, что на территории российского субъекта ожидается усиление западного ветра до 33 м/с и более.

На этом фоне сотрудники правоохранительных органов Красноярского края были подняты по тревоге для обеспечения безопасности граждан. В том числе полицейские рассказывают жителям о порядке действий в случае эвакуации.

Ранее житель Красноярска оказался под завалами после обрушения павильона, произошедшего на фоне сильного ветра.

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