В Красноярском крае засняли, как бушует ураганный ветер

Ураганный ветер, обрушившийся на Красноярский край, стал причиной разрушения крыш жилых домов. Об одном из таких случаев стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале «ЧП Красноярск».

На видео запечатлен момент, когда сильный порыв ветра срывает крышу с многоэтажного дома, расположенного на улице Северо-Енисейская. На заднем плане можно увидеть густой дым и языки пламени, охватившие растительность.

Кроме того, в социальных сетях появились ролики, на которых запечатлены упавшая остановка общественного транспорта и рухнувшие на дорогу металлические конструкции.

Утром 5 апреля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю опубликовала в Telegram-канале предупреждение об ухудшении погоды в регионе. В тексте подчеркивалось, что на территории российского субъекта ожидается усиление западного ветра до 33 м/с и более.

На этом фоне сотрудники правоохранительных органов Красноярского края были подняты по тревоге для обеспечения безопасности граждан. В том числе полицейские рассказывают жителям о порядке действий в случае эвакуации.

Ранее житель Красноярска оказался под завалами после обрушения павильона, произошедшего на фоне сильного ветра.