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В Хакасии введен режим ЧС на фоне мощного шторма

Коновалов ввел в Хакасии режим ЧС из-за шторма и ухудшения пожарной обстановки

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хакасии из-за сильного шторма и ухудшения пожарной обстановки. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

Чиновник попросил население при обнаружении пожара немедленно сообщить по телефонам 101 или 112.

5 апреля Telegram-канал «Подслушано в Абакане» сообщал, что в Абакане сильный шторм срывает крыши и рекламные баннеры, а также опрокидывает автобусные остановки.

По данным канала, в городе началась вторая волна шторма. Жителей города призвали проверить, что их окна и двери закрыты, а также посоветовали запастись фонариками, едой и водой. Помимо этого, людям рекомендовали не выходить на улицу.

До этого Telegram-канал «Россети Сибирь» писал, что штормовой ветер привел к перебоям в работе сетей и массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. На территориях введен особый режим работы.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

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