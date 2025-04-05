На Байконуре установили ракету-носитель с кораблем «Союз МС-27»

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» установили на стартовый стол на космодроме Байконур, расположенном в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте государственной корпорации «Роскосмос».

Из заявления следует, что ракету уже установили в вертикальное положение. В настоящее время специалисты готовят ее к запуску, который запланирован на 8 апреля. Ожидается, что процесс начнется в 8:47 мск.

«В экипаж «Союза МС-27» входят участники 73-й длительной экспедиции на МКС (Международную космическую станцию — «Газета.Ru») — космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким», — говорится в публикации.

При этом в Telegram-канале государственной корпорации подчеркивается, что обычно основной экипаж не присутствует при установке ракеты-носителя на стартовый стол.

«Сегодня все прошло гладко, и теперь нам осталось только покрасить красавицу <...> ночью перед стартом в белый цвет», — говорится в тексте.

28 марта в NASA заявили, что продолжают сотрудничество с «Роскосмосом» и другими зарубежными партнерами ради поддержания работоспособности МКС. Как рассказали в американском агентстве, взаимодействие «идет гладко», как это было на протяжении около 25 лет.

Ранее российский корабль «Прогресс МС-30» поднял орбиту МКС почти на два километра.