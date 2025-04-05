Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Байконуре установили ракету-носитель с кораблем «Союз МС-27»

«Роскосмос»: ракету с кораблем «Союз МС-27» установили на старте Байконура
close
Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» установили на стартовый стол на космодроме Байконур, расположенном в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте государственной корпорации «Роскосмос».

Из заявления следует, что ракету уже установили в вертикальное положение. В настоящее время специалисты готовят ее к запуску, который запланирован на 8 апреля. Ожидается, что процесс начнется в 8:47 мск.

«В экипаж «Союза МС-27» входят участники 73-й длительной экспедиции на МКС (Международную космическую станцию — «Газета.Ru») — космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким», — говорится в публикации.

При этом в Telegram-канале государственной корпорации подчеркивается, что обычно основной экипаж не присутствует при установке ракеты-носителя на стартовый стол.

«Сегодня все прошло гладко, и теперь нам осталось только покрасить красавицу <...> ночью перед стартом в белый цвет», — говорится в тексте.

28 марта в NASA заявили, что продолжают сотрудничество с «Роскосмосом» и другими зарубежными партнерами ради поддержания работоспособности МКС. Как рассказали в американском агентстве, взаимодействие «идет гладко», как это было на протяжении около 25 лет.

Ранее российский корабль «Прогресс МС-30» поднял орбиту МКС почти на два километра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами