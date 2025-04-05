Россияне смогут доживать до ста лет благодаря медицине и соцподдержке

Развитие медицины и социальных условий жизни позволит уже в недалеком будущем жить людям более 100 лет. Об этом в беседе с ТАСС глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.

По его словам, уже сейчас множество людей в мире могут рассчитывать, что достигнут как минимум 70 лет и будут жить дольше. В то же время эксперт отметил, что в каждой стране мира растет не только численность пожилых людей, но и их доля в составе населения — такая тенденция характерна и для России.

Бердыклычев ожидает, что с 2020 по 2050 год численность населения в возрасте 80 лет и старше вырастет втрое и достигнет 426 млн человек во всем мире. Он считает, что уже в недалеком будущем благодаря достижениям медицины в сфере генетики, биотехнологий, фармакологии, продолжительность жизни человека будет увеличиваться до возможных биологических границ.

В конце марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что увеличение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возраста молодежи до 44 лет является рациональным решением. ВОЗ выпустила новые квалификации возрастных групп. Молодыми людьми считаются те, кто достиг 18 лет, но не старше 44. Людьми среднего возраста будут считаться лица от 45 до 59 лет.

По статистике Росстата за 2024 год, средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,4 года.

До этого ученые узнали, почему молодежь не копит на пенсию.