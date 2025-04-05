Мэр Орска рассказал о работе по восстановлению разрушенной дамбы

Отказавшийся от работ на дамбе в Орске подрядчик вошел в реестр недобросовестных

Предприятие, которое отказалось от контракта по укреплению участков дамбы в Орске из-за сложности работ, включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщил в интервью РИА Новости мэр населенного пункта Артем Воробьев.

По его словам, у компании уже был опыт такой работы, они укрепляли в Воронежской области берега. В этот раз, вероятно, в фирме не представили уровень сложности работ, отметил Воробьев. В итоге компания отказалась от выполнения контракта, и 20 марта ее включили в реестр недобросовестных подрядчиков.

Мэр добавил, что настоящее время действует объявление властей Орска о новом конкурсе по установке шпунтов на дамбе. Кроме того, отметил чиновник, под угрозой срыва еще один контракт на устранение повреждений гребня дамбы: во время паводка на некоторых участках он отломался, на других грунт смыло. Всего насчитано 14 таких точек.

По словам Воробьева, если новая компания откажется, то и их тоже внесут в реестр недобросовестных подрядчиков. Он отметил, что нового подрядчика найдут быстро.

5 апреля 2024 года в Орске прорвало дамбу на реке Урал. В результате вода затопила не только этот город, но и многие другие населенные пункты Оренбургской области. Из зоны бедствия были эвакуированы тысячи граждан, а сотни домов получили повреждения.

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