Захарова рассказала о нацистском «Триумфе воли» Анналены Бербок

Возможное выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в ФРГ, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» (немецкий нацистский пропагандистский фильм о съезде Национал-социалистической партии в 1934 году, снятый по заказу Гитлера) главы МИД Германии Анналены Бербок. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Немецкий МИД, до сих пор управляемый реваншисткой и неонацистской Анналеной Бербок, которая еще смеет претендовать на пост председателя ГА ООН в год 80-летия Победы, рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны», — подчеркнула она.

Дипломат отметила, что, если в ФРГ и правда будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан с мероприятий Победы, то иначе как возрождением нацизма, это назвать будет нельзя. ««Триумф воли» Бербок», — добавила она.

В марте Захарова прокомментировала сообщения о планах Германии предложить Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Она назвала эту инициативу несоответствующей символике 80-летия Победы над нацизмом.

По словам Захаровой, кандидатура Бербок вызывает вопросы из-за ее семейной истории. Она напомнила, что Бербок открыто гордится «подвигом деда», который, по данным СМИ, служил в вермахте во время Второй мировой войны.

Ранее в бундестаге отреагировали на отказ пригласить Россию на мероприятие по Освенциму.