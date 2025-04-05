В Нижнекамске школьница спасла брата и сестру из горящей квартиры

В Нижнекамске 11-летняя школьница помогла спастись из горящей квартиры младшему брату и сестре, девочка вывела детей на балкон. Об этом сообщает МЧС по республике Татарстан.

Возгорание произошло в многоэтажке по улице Гагарина. По данным местных СМИ, дети остались дома без присмотра взрослых. По неустановленной пока причине в одной из комнат загорелся шкаф с одеждой.

11-летняя девочка пыталась бороться с огнем самостоятельно, но не смогла. Она вывела на балкон трехлетнюю сестру и брата, чтобы малолетние не надышались дымом. Детей спасли сотрудники МЧС. Пожар на четырех квадратных метрах потушили. Подробности о состоянии несовершеннолетних неизвестны.

До этого сообщалось, что на Урале восьмилетний мальчик в один день устроил пожар и потоп в квартире и ушел гулять. Восьмилетний школьник нашел в кладовке зажигалку, зажег свечу. Огарок, стоявший на коробке, прогорел, пламя начало распространяться на вещи. Испугавшись, мальчик схватил освежитель воздуха и попытался им потушить огонь, но сделал только хуже. Юный экспериментатор закрыл дверь в кладовке и убежал из дома. Возгорание обнаружили не сразу — соседи заметили, что их кладовку затапливает кипятком, они поднялись наверх и почувствовали запах гари. На место прибыли пожарные, огонь потушили.

Ранее подросток спас мать с двумя детьми, забравшись на крышу горящего дома.