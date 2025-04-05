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Защита пилота сгоревшего в Шереметьево в 2019 году самолета хотела изменить приговор

РИА Новости: защита пилота сгоревшего SSJ100 хотела изменить приговор из-за шасси
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Следственный комитет Российской Федерации

Московский областной суд оставил без изменений приговор пилоту сгоревшего в аэропорту «Шереметьево» в 2019 году самолета SSJ-100 Денису Евдокимову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, адвокаты летчика не смогли доказать, что причиной катастрофы стали недостатки в конструкции самолета, чтобы изменить приговор своему подзащитному.

«Апелляционные жалобы представителей потерпевших оставить без удовлетворения. В остальном же приговор в отношении Евдокимова оставить без изменения», — говорится в постановлении.

До этого стало известно, что Химкинский городской суд Московской области приговорил Дениса Евдокимова к шести годам колонии-поселения.

Следовавший из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года самолет после возвращения в аэропорт вылета осуществил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. По данным следствия, неправильные действия пилота привели к возгоранию лайнера, в результате чего десять человек получили травмы различной степени тяжести. Пилот утверждал, что инцидент произошел из-за несоответствия судна нормам летной годности.

Адвокаты летчика настаивали на необходимости проведения еще нескольких экспертиз, однако их ходатайства были отклонены.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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