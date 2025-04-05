Зеленский проверяет чиновников на полиграфе из-за утечки проекта соглашения с США

Украинский лидер Владимир Зеленский расследует утечку нового проекта соглашения с Соединенными Штатами по ресурсам среди сотрудников различных ведомств, Киев применяет полиграф. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Зеленский поручил службе внутренней безопасности Украины расследовать утечку последнего предложения США о получении прибыли от украинских активов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что расследование включает в себя использование тестов на полиграфе. Оно, напоминает FT, проводится на фоне углубления напряженности между Киевом и администрацией Трампа по поводу условий предлагаемой сделки по важнейшим полезным ископаемым и энергетическим активам.

В конце марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны. Железняк добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

Ранее Зеленский раскрыл, кто представит Украину на переговорах с США по минералам.