На Землю обрушилась магнитная буря

Магнитная буря обрушилась на Землю утром 5 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что после полуночи возмущения геомагнитного поля достигли уровня 5,67 единицы. Данный показатель соответствует магнитной буре «выше слабого уровня, но немного ниже среднего».

По словам метеоролога, причиной для возникновения магнитной бури послужил солнечный ветер. Его скорость составила 800 километров в час, тогда как нормальным значением считается 350–400 километров в час.

«Температура [солнечного ветра] превышала 1 млн градусов Кельвина (около 999,7 тыс. градусов Цельсия — «Газета.Ru»)» — подчеркнул эксперт.

Как отметил Леус, эта магнитная буря не должна быть продолжительной. Ожидается, что она ослабнет уже к середине дня.

1 апреля ученые зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности. Явление произошло в группе пятен 4046 и длилось 16 минут. Ему присвоили класс M5.6, сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на источник в Институте прикладной геофизики имени Е. К. Федорова.

Ранее ученый развеял миф о том, что шапочка из фольги способна защитить от магнитной бури.