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Экосистема «Здоровое общество» выступила организатором серии экспертных дискуссий на ВЭФ-2024

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Росконгресс

Проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» традиционно выступил организатором серии экспертных дискуссий на полях Восточного экономического форума.

В 2024 году на полях форума ВЭФпроектом «Здоровое общество» было организовано несколько экспертных дискуссий, направленных на продвижение ценностей здоровьесбережения и повышение качества жизни граждан. Сессия «Россия – Китай: сотрудничество в области лекарственной безопасности» была посвящена ключевым приоритетам повестки сотрудничества в области инноваций и высокотехнологичных производств между Россией и субъектами пространства БРИКС, прежде всего – КНР: профилактике дефектуры лекарств, обеспечению их бесперебойной доступности и в целом укреплению систем обращения лекарственных средств.

«Сессия еще раз показала, что Дальний Восток – это место силы. Здесь наши усилия объединились с китайскими партнерами, которые готовы инвестировать в Российскую Федерацию и развивать высокие технологии на ее территории. И сейчас мы создаем особые условия и для наших партнеров, и для российского бизнеса для облегчения и упрощения рабочих процессов в вопросах системы регистрации, административных процедурах. Самое главное – это всестороннее убеждение в том, что Россия должна стать максимально независимой в части производства лекарственных препаратов и их использовании не только на территории нашей страны, но и на территории стран БРИКС как минимум. В союзе с объединением БРИКС мы будем непобедимы с точки зрения блокады в поставках лекарственных препаратов и сможем обеспечить наших граждан независимо от ситуации теми препаратами, которые им требуются», – поделился по итогам сессии депутат, член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Александр Петров.

В рамках сессии «Ориентиры передового здравоохранения на Дальнем Востоке. Лучшие практики» в целях усиления механизмов обмена опытом и знаниями состоялось обсуждение прогрессивных разработок и организационных моделей, используемых в регионе в сфере цифровой трансформации, маршрутизации пациентов и оказания первичной медико-санитарной помощи, что призвано стать важным шагом на пути к повышению эффективности работы медицинских организаций, расширению доступности и улучшению качества медицинской помощи в нашей стране.

«Повестка экспертных дискуссий, организованных в рамках проекта «Здоровое общество» на полях Восточного экономического форума, охватила не только актуальные вопросы здравоохранения Дальневосточного региона, но также держала в фокусе ключевые аспекты всей отрасли. Обмен опытом между регионами в процессе обсуждения лучших практик здравоохранения является важным стратегическим инструментом для устойчивого развития и повышения эффективности каждого субъекта. Это позволяет регионам адаптировать успешные практики и инновационные решения, разработанные в других областях, к своим уникальным условиям.

Такой обмен способствует оптимизации ресурсов, улучшению качества предоставляемых услуг и повышению конкурентоспособности регионов на национальном и международном уровнях. Кроме того, совместное обсуждение проблем и вызовов способствует формированию единого подхода к решению актуальных проблем в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения, укреплению международного сотрудничества в вопросах здоровьесбережения, что является залогом устойчивого развития и благополучия общества», – отметил первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

Участниками экспертных дискуссий от проекта «Здоровое общество» выступили первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко; глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев; заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова; заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева; заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук; депутат и член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Александр Петров; директор центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Кобякова; министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов; заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов; генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Грачев; генеральный директор АО «Р-Фарм» Василий Игнатьев; член совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Александр Демьянов; генеральный директор ООО «Б3-МЕД» Микаэл Ибрагимов; вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум» Дмитрий Кудлай; советник генерального директора АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Олег Лавров; заместитель главного управляющего Tonghua Anrate Biopharmaceutical Co., Ltd. (КНР) Янг Тао; генеральный директор Chengdu Import & Export Group Co Ltd (КНР) Юрий Сюй и другие.

Экосистема «Здоровое общество» – экспертная платформа Фонда Росконгресс в здравоохранении, объединяющая представителей органов государственной власти, научного сообщества, организаторов здравоохранения и разработчиков медицинских технологий для совместного поиска решений по ключевым вопросам в области здравоохранения и социальной политики.

На протяжении вот уже более 6 лет экосистема «Здоровое общество», выступая единым агрегатором повестки здравоохранения, входит в деловую программу ведущих экономических форумов страны и всесторонне содействует прогрессивным преобразованиям в сфере охраны здоровья, а также инновационному развитию отрасли. За последние годы экосистема успешно преобразовалась из профессионального организатора профильных мероприятий в экспертную платформу по поддержке социальных проектов и инициатив в здравоохранении.

Восточный экономический форум прошел 3–6 сентября 2024 года во Владивостоке.

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