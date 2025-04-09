Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России женщин с детьми могут освободить от уплаты НДФЛ

Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Руководитель фракции »Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в рамках которого предлагается освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Согласно документу, изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Если законопроект будет принят, то от уплаты НДФЛ будут освобождены женщины в возрасте до 30 лет. При этом их доход не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Также инициативу предлагается распространить на женщин всех возрастов. Для этого им нужно родить или усыновить ребенка, а доход не должен четырехкратно превышать МРОТ.

«Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране», — сказал Миронов.

Несколькими часами ранее стало известно, что Минтруд России подготовил законопроект об отмене ограничения по зачету в страховой стаж периодов ухода за ребенком. Законопроект может вступить в силу с 2026 года. В документах ведомства сказано, что более пяти тысяч женщин, которым ранее было отказано в пенсии из-за нехватки стажа, смогут на нее выйти.

Ранее в Госдуме призвали запретить продажу энергетиков беременным женщинам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами