В России женщин с детьми могут освободить от уплаты НДФЛ

Руководитель фракции »Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в рамках которого предлагается освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Согласно документу, изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Если законопроект будет принят, то от уплаты НДФЛ будут освобождены женщины в возрасте до 30 лет. При этом их доход не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Также инициативу предлагается распространить на женщин всех возрастов. Для этого им нужно родить или усыновить ребенка, а доход не должен четырехкратно превышать МРОТ.

«Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране», — сказал Миронов.

Несколькими часами ранее стало известно, что Минтруд России подготовил законопроект об отмене ограничения по зачету в страховой стаж периодов ухода за ребенком. Законопроект может вступить в силу с 2026 года. В документах ведомства сказано, что более пяти тысяч женщин, которым ранее было отказано в пенсии из-за нехватки стажа, смогут на нее выйти.

Ранее в Госдуме призвали запретить продажу энергетиков беременным женщинам.