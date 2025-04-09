В Китае высказались о пошлинах США

МИД КНР о пошлинах США: Китай продолжит принимать меры по защите своих интересов

Китай продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Законные права китайского народа на развитие нельзя отнять, суверенитет, безопасность и интересы развития Китая не допускают посягательств», — сказал дипломат.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

4 апреля Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на все товары из США, которые вступят в силу 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайскую продукцию.

На фоне торгового конфликта индекс Shanghai Composite за день упал на 7,34%. В Китае заявили, что не потерпят тарифный «шантаж» со стороны Вашингтона.

Ранее в США назвали Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом.