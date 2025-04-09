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Стало известно о пропаже целой бригады ВСУ на Белгородском направлении

В приграничье Белгородской области пропала без вести 141-я бригада ВСУ
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Целая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) «пропала без вести» в приграничье Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По его информации, речь идет о 141-й бригаде ВСУ.

Как говорится в публикации канала, в произошедшем виноваты власти Украины, которые бросают своих военных «на убой».

Накануне военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины используют на Белгородском направлении интересную тактику. По его словам, ВСУ при попытке прорыва в первую очередь подгоняют инженерную технику к границе и оборонительным сооружениям, затем используют средства радиоэлектронной борьбы. После этого в бой отправляется моторизированная пехота, которая передвигается на квадроциклах и джихад-мобилях.

7 апреля Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают пытаться наращивать группировку войск на границе с Краснояружским районом Белгородской области. По данным канала, штурмовики российской армии завершают зачистку окрестностей Демидовки и приграничных лесных массивов, где прячутся разрозненные группы противника.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

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