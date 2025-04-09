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США передали России разыскиваемого несколько лет мошенника

МВД: в Каире Интерпол передал России обвиняемого в крупном мошенничестве
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Представители Интерпола передали российским правоохранительным органам мужчину, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Передача прошла в Каире, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что подозреваемого депортировали из США в сопровождении американских правоохранителей.

По версии следствия, в 2006-2007 годах задержанный входил в состав преступной группировки, которая специализировалась на хищении крупных сумм у банков. Преступники оформляли кредиты в различных финансовых учреждениях Новокузнецка на покупку одних и тех же дорогих автомобилей, после чего забирали полученные деньги. Волк уточнила, что сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей.

До этого сотрудники правоохранительных органов и ФСБ РФ задержали 15 человек по подозрению в сотрудничестве с мошенниками из-за границы и обеспечении работы узлов связи для подмены телефонных номеров. Стражи порядка начали проверку и установили около 7000 абонентских номеров, которые аферисты использовали в преступных целях.

Ранее стало известно, кем стали притворяться мошенники в России.

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