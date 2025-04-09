Новгородца, собиравшегося воевать на Украине против ВС РФ, осудили на 7 лет

ФСБ: новгородец, собиравшийся воевать на Украине против ВС РФ, осужден на 7 лет

Житель Новгородской области, который планировал перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против ВС России, приговорен к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России, передает РИА Новости.

Суд установил, что мужчина вышел в мессенджере на представителей запрещенных в России террористических организаций «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), чтобы вступить в ряды одной из них, но сделать это не успел, поскольку при попытке выехать на территорию Украины его задержали силовики. УФСБ России по региону сообщило о задержании мужчины в августе 2024 года.

«По совокупности преступлений 1-м Западным окружным военным судом Холопову И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, из которых первые три года — с отбыванием наказания в тюрьме, а оставшиеся четыре года — в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.

До этого Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы за государственную измену и шпионаж.

Ранее сообщалось, что жителя Омска отправили в колонию за сбор денег для ВСУ.