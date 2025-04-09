Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новгородца, собиравшегося воевать на Украине против ВС РФ, осудили на 7 лет

ФСБ: новгородец, собиравшийся воевать на Украине против ВС РФ, осужден на 7 лет
close
Shutterstock

Житель Новгородской области, который планировал перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против ВС России, приговорен к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России, передает РИА Новости.

Суд установил, что мужчина вышел в мессенджере на представителей запрещенных в России террористических организаций «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), чтобы вступить в ряды одной из них, но сделать это не успел, поскольку при попытке выехать на территорию Украины его задержали силовики. УФСБ России по региону сообщило о задержании мужчины в августе 2024 года.

«По совокупности преступлений 1-м Западным окружным военным судом Холопову И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, из которых первые три года — с отбыванием наказания в тюрьме, а оставшиеся четыре года — в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.

До этого Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы за государственную измену и шпионаж.

Ранее сообщалось, что жителя Омска отправили в колонию за сбор денег для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами