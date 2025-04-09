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Аэропорты Владикавказа, Волгограда и Грозного возобновили работу

Росавиация: ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения сняты в 7:05 по московскому времени.

На запасные аэродромы в период действия ограничений ушли три самолета.

Кореняко заверил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием или выпуск самолетов в указанных аэропортах были введены в 01:53 мск 9 апреля.

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, из них 15 — над Северной Осетией — Аланией.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.

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