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Россиянка со сломанной ногой 16 часов провела на дне колодца, куда провалилась случайно

Жительница Приморья упала в колодец и провела там 16 часов со сломанной ногой
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Telegram-канал Вести Приморье

В Приморье 50-летняя местная жительница провалилась в заброшенный колодец и провела в нем всю ночь. Об этом сообщают «Вести Приморье».

Инцидент произошел 8 апреля в селе Жариково Пограничного района. По словам семьи потерпевшей, вечером родственница отправилась к лесу, чтобы собрать вербу, но домой уже не вернулась. Наутро они стали обходить соседние дома, интересуясь, не знают ли жильцы, где может быть пропавшая. Около 11 утра женщину обнаружили в колодце на территории заброшенной пилорамы. Ее достали спасатели. Оказалось, что потерпевшая при падении сломала ногу и более 16 часов просидела по пояс в воде. Ее госпитализировали в местную больницу.

По словам местного жителя, этот случай не первый, когда в колодце оказывается человек. В 2024 году в него провалился другой сельчанин, который отправился по дрова.

«После этого местная администрация закрыла колодец досками, но во вторник уже в закрытый колодец опять провалилась женщина. Нам, местным жителям, очень страшно, так как дети постоянно играют там, мы, взрослые, тоже ходим там, всякие просьбы засыпать данный колодец ничего не дают», — поделился приморец в беседе со СМИ.

Ранее в Курганской области прохожие спасли мальчика, провалившегося в колодец.

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