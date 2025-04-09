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Угольников заявил, что американцы смотрят ремейки из-за короткой памяти

Режиссер Игорь Угольников заявил, что в России не прижилась традиция ремейков
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РИА «Новости»

Режиссер Игорь Угольников заявил в беседе с ТАСС, что традиция ремейков не прижилась в России.

По мнению Угольникова, ремейки не так успешны в России, чем в США, из-за короткой памяти американцев.

«Они все забывают и каждый новый фильм воспринимают по-новому. У нас память большая: если мы помним картину, то новый вариант мы воспринимаем очень, скажем так, тревожно», — поделился режиссер.

Угольников отметил, что ремейки могут быть уместны, если сделаны с душой и профессионально. Он считает, что режиссеры переснимают некоторые картины, чтобы привлечь молодежь посмотреть оригинальное произведение.

В апреле завершились съемки сериала-мюзикла по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит» — «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Три главные героини в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья. Режиссерами сериала стали Ольга Долматовская и Жора Крыжовников. В сериале сыграли Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев.

Ранее сценарист «Беспринципных» допустил возможность ремейка.

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