В Госдуме оценили последствия ухода американских войск из польского Жешува

Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие и после вывода своих войск и техники из польского хаба в Жешуве. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Он подчеркнул, что решение Вашингтона не означает полного вывода войск с территории Польши. Кроме того, это не означает и прекращения поставок оружия ВСУ, США продолжат это делать, указал Колесник.

«Это политические игры, довольно топорные. Вывоз нескольких десятков человек. Нужно доверять только себе, нашему президенту и укреплять обороноспособность. Не надо надеяться на Трампа. У нас друзей много, но союзников два — армия и флот», — сказал депутат.

Вашингтон перебазирует американскую военную технику и личный состав из Жешув-Ясенки на другие объекты в Польше. Логистический хаб, через который проходили 90% поставок для Вооруженных сил Украины, останется под руководством Польши и НАТО. Президент Анджей Дуда заявил, что решение было согласовано на уровне альянса, и подчеркнул, что произошедшее нельзя называть «выводом войск». Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее в США отказались помогать Европе воевать с Россией.