Стало известно, какие сигареты Ефремов курил в колонии

В исправительной колонии Михаил Ефремов курил крепкие сигареты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Михаил Ефремов, который жаловался на больные легкие, в колонии весь срок курил крепкие сигареты», — говорится в сообщении.

По информации источника, сейчас неизвестно, бросил ли актер на самом деле пить.

9 апреля Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО. В феврале 2025 года актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Ефремова опроверг слухи о фуршете в колонии.