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В Пентагоне предложили разместить оружие в космосе

Глава Космического командования Пентагона предложил разместить оружие в космосе
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Freepik

Глава Космического командования Пентагона, генерал Стивен Уайтинг предложил разместить оружие в космосе. Его цитирует портал Defense One.

«Пришло время, когда мы можем четко заявить, что нам нужны огневая мощь и системы вооружения в космосе. Нам нужны орбитальные перехватчики. Это оружие нужно нам для сдерживания космического конфликта и достижения успеха, если мы ввяжемся в такой конфликт», — заявил Уайтинг.

Издание уточняет, что американские официальные лица до этого воздерживались от подобной риторики из-за опасений, что космические державы могут начать гонку вооружений в космосе.

По мнению Уайтинга, Соединенные Штаты должны сделать упор на развертывание в космосе компонентов системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол Америки».

До этого стало известно, что Соединенные Штаты планируют испытать гиперзвуковое оружие в конце года.

Ранее в США сравнили американский и российский флоты.

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