Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «письмами» от ФНС

МВД: мошенники начали рассылать письма под видом уведомлений от ФНС
close
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Мошенники начали рассылать в российские компании письма под видом уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС) с целью завладения персональными данными. Об этом сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что мошенническое уведомление можно определить по фейковому коду, поддельным подписям и неверным абонентским номерам. Также на бланках могут быть фамилии и инициалы несуществующих сотрудников.

8 апреля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали активно обманывать россиян с помощью новой схемы, связанной с фальшивыми помощниками на базе искусственного интеллекта. Они создают сайты и приложения, выдавая их за популярные у жителей сервисы – например, за чат-боты, голосовые помощники, переводчики на базе ИИ.

Ранее сообщалось, что россиянка испугалась выдуманных мошенников и отдала настоящим почти миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами