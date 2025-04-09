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Президент Эстонии лишил часть жителей страны избирательного права

Глава Эстонии подписал закон о лишении россиян и белорусов избирательного права
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Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон о лишении иностранцев избирательного права — однако этот закон не будет касаться жителей стран Европейского союза. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Таким образом, права голоса будут лишены проживающие в Эстонии граждане России и Белоруссии. По мнению Кариса, лишившаяся избирательных прав часть населения страны поддержит этот закон.

«Важно, чтобы те, кто остался без права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности», — утверждает Карис.

Первоначально этот законопроект поддержали в эстонском парламенте.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга не смог прокомментировать информацию о лишении права голосовать россиян и белорусов с видом на жительство в Эстонии.

До этого РИА Новости сообщало, что договор между Россией и Эстонией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах прекратил действие после того, как Таллин не продлил его действие.

Ранее в Латвии призвали страны ЕС прекратить выдачу «шенгена» россиянам.

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